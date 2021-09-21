Смертельное ДТП под Киевом: автомобиль полностью уничтожен огнем

Два авто столкнулись в Киевской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня утром, 21 сентября, на автодороге Сквира – Белая Церковь между селами Фурсы и Шамраевка произошло смертельное ДТП. Столкнулись два автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

"Полицейские выяснили, что автомобиль Hyundai IX35 под управлением 29-летнего гражданина Республики Молдова столкнулся с автомобилем марки Volkswagen Рolo. В результате аварии автомобиль Volkswagen загорелся и полностью был уничтожен огнем", – говорится в сообщении.

Так, 32-летняя водитель автомобиля погибла на месте аварии.

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"Пассажиров обоих автомобилей госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу №2 для обследования и установления диагноза", – добавляют в полиции.

Место происшествия после аварии / Фото: Нацполиция

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Мы писали, что в Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семеро украинцев.

А в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу госпитализировали 23 человека.

Также напомним, в Одесской области на трассе Киев – Одесса рейсовый автобус сообщением "Киев – Кишинев" столкнулся с грузовиком. В результате один человек погиб, еще шестеро пострадали.