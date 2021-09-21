Смертельна ДТП під Києвом: автомобіль повністю знищений вогнем

Два авто зіткнулися в Київській області / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні вранці, 21 вересня, на автодорозі Сквира – Біла Церква між селами Фурси і Шамраївка відбулося смертельне ДТП. Зіткнулися два автомобілі.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області в Facebook.
"Поліцейські з'ясували, що автомобіль Hyundai IX35 під керуванням 29-річного громадянина Республіки Молдова зіткнувся із автомобілем марки Volkswagen Рolo", – йдеться в повідомленні.
Вагітна жінка і дитина постраждали в ДТП під Києвом (фото)
Так, 32-річна водій автомобіля загинула на місці аварії.
"Пасажирів обох автомобілів госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні № 2 для обстеження та встановлення діагнозу", – додають в поліції.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Ми писали, що в Польщі 7 вересня в результаті ДТП постраждали семеро українців.
А в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав. До лікарні госпіталізували 23 людини.
Також нагадаємо, в Одеській області на трасі Київ – Одеса рейсовий автобус сполученням "Київ – Кишинів" зіткнувся з вантажівкою. В результаті одна людина загинула, ще шестеро постраждали.