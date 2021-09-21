Смертельна ДТП під Києвом: автомобіль повністю знищений вогнем

Два авто зіткнулися в Київській області / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вранці, 21 вересня, на автодорозі Сквира – Біла Церква між селами Фурси і Шамраївка відбулося смертельне ДТП. Зіткнулися два автомобілі.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області в Facebook.

"Поліцейські з'ясували, що автомобіль Hyundai IX35 під керуванням 29-річного громадянина Республіки Молдова зіткнувся із автомобілем марки Volkswagen Рolo", – йдеться в повідомленні.

Так, 32-річна водій автомобіля загинула на місці аварії.

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"Пасажирів обох автомобілів госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні № 2 для обстеження та встановлення діагнозу", – додають в поліції.

Місце події після аварії / Фото: Нацполиция

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Ми писали, що в Польщі 7 вересня в результаті ДТП постраждали семеро українців.

А в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав. До лікарні госпіталізували 23 людини.

Також нагадаємо, в Одеській області на трасі Київ – Одеса рейсовий автобус сполученням "Київ – Кишинів" зіткнувся з вантажівкою. В результаті одна людина загинула, ще шестеро постраждали.