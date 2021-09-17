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Беременная женщина и ребенок пострадали в ДТП под Киевом (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
17 сентября, 13:28
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Сразу после ДТП 5-летнего мальчика с травмами и мать, у которой обнаружили ушиб нижнего отдела грудной клетки госпитализировали
За рулем одного из автомобилей была женщина в положении
За рулем одного из автомобилей была женщина в положении / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле села Томиловка (Киевская область) произошло серьезное ДТП. Как оказалось, за рулем одного из автомобилей была беременная.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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Авария случилась с участием автомобилей Volkswagen Golf и Volkswagen Transporter.

"За рулем последнего находилась 31-летняя женщина на 33-й неделе беременности. Кроме этого, в салоне находился ее муж и четверо совместных малолетних детей в возрасте от 3 до 7 лет. Сразу после ДТП 5-летнего мальчика с ссадинами и раной губы и мать, у которой обнаружили ушиб нижнего отдела грудной клетки госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

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Водителя второго автомобиля, 33-летнего мужчину также доставили в больницу с поверхностными ссадинами верхних конечностей и правого коленного сустава.

На месте происшествия работала "скорая" помощь и полиция
На месте происшествия работала "скорая" помощь и полиция / Фото: Нацполиция

Полиция сейчас выясняет все обстоятельства и причины происшествия.

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Столкновение произошло между двумя авто
Столкновение произошло между двумя авто / Фото: Нацполиция

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Ранее мы писали, что в смертельном ДТП в Польше погибли двое украинцев.

Напомним, что в Турции автобус с украинцами попал в ДТП.

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