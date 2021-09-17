Беременная женщина и ребенок пострадали в ДТП под Киевом (фото)

Возле села Томиловка (Киевская область) произошло серьезное ДТП. Как оказалось, за рулем одного из автомобилей была беременная.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.
Авария случилась с участием автомобилей Volkswagen Golf и Volkswagen Transporter.
"За рулем последнего находилась 31-летняя женщина на 33-й неделе беременности. Кроме этого, в салоне находился ее муж и четверо совместных малолетних детей в возрасте от 3 до 7 лет. Сразу после ДТП 5-летнего мальчика с ссадинами и раной губы и мать, у которой обнаружили ушиб нижнего отдела грудной клетки госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.
Водителя второго автомобиля, 33-летнего мужчину также доставили в больницу с поверхностными ссадинами верхних конечностей и правого коленного сустава.
Полиция сейчас выясняет все обстоятельства и причины происшествия.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Ранее мы писали, что в смертельном ДТП в Польше погибли двое украинцев.
Напомним, что в Турции автобус с украинцами попал в ДТП.