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Первый уровень опасности: в Киеве — сильный туман

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
28 декабря, 02:32
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Также в Укгидрометцентре предупреждают о гололеде
Видимость в столице — 300-500 метров/Коллаж: "Сегодня"
Видимость в столице — 300-500 метров/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве 28 декабря прогнозируют сильный туман. В столице объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Когда будет туман?

Туман в Киеве ожидается ночью и утром 28 декабря. Видимость — 300-500 метров. Кроме того, на дорогах ожидается гололед.

Какая будет погода днем?

28 декабря, в Киеве будет облачная погода, а также стоит ожидать снег.

"В городе облачная погода, есть вероятность снега, но не сильный и без метелей", – сообщает синоптик Наталья Диденко.

В Киеве пока будут морозы. Ночью в городе температура воздуха будет от -8 до -10, а днем -5 градусов.

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