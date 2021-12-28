Первый уровень опасности: в Киеве — сильный туман

Также в Укгидрометцентре предупреждают о гололеде

Видимость в столице — 300-500 метров/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве 28 декабря прогнозируют сильный туман. В столице объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Когда будет туман?

Туман в Киеве ожидается ночью и утром 28 декабря. Видимость — 300-500 метров. Кроме того, на дорогах ожидается гололед.

Какая будет погода днем?

28 декабря, в Киеве будет облачная погода, а также стоит ожидать снег.

"В городе облачная погода, есть вероятность снега, но не сильный и без метелей", – сообщает синоптик Наталья Диденко.

В Киеве пока будут морозы. Ночью в городе температура воздуха будет от -8 до -10, а днем -5 градусов.

Реклама

Читайте также