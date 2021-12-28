Первый уровень опасности: в Киеве — сильный туман

В Киеве 28 декабря прогнозируют сильный туман. В столице объявили первый уровень опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Когда будет туман?
Туман в Киеве ожидается ночью и утром 28 декабря. Видимость — 300-500 метров. Кроме того, на дорогах ожидается гололед.
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Какая будет погода днем?
28 декабря, в Киеве будет облачная погода, а также стоит ожидать снег.
"В городе облачная погода, есть вероятность снега, но не сильный и без метелей", – сообщает синоптик Наталья Диденко.
В Киеве пока будут морозы. Ночью в городе температура воздуха будет от -8 до -10, а днем -5 градусов.
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