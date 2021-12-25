Снега не ждать? Как изменится погода в Киеве 26 декабря – прогноз

В столице синоптики прогнозируют мороз и солнце. Фото: коллаж "Сегодня"
В воскресенье, 26 декабря, в Киеве ожидается морозная, но солнечная погода. Осадков в этот день не предвидится.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода на 26 декабря в столице
В Киеве синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков. При этом температура воздуха ночью составит от -11 до -13 градусов, а днем от -4 до -6.
Ветер ожидается юго-западный со скоростью до 5-10 м/с.
Погода в Украине на 26 декабря. Скриншот
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