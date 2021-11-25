Снова непогода: синоптики обновили прогноз в Киеве на завтра (карта)

Погода в Киеве на 26 ноября / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 26 ноября, в Киеве будет сильный ветер, а температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
В столице завтра осадки маловероятны.
"Ветер предполагается сильным. Убегайте подальше от старых ветвистых деревьев, билбордов, закрепляйте все, что легко падает", – утверждает синоптик.
Температура воздуха днем будет максимум 7 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 0.
Какой погоды ждать этой зимой?
Проявления зимы, похолодания, снег будут, но природных катаклизмов не ожидают.
"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – рассказал синоптик Николай Кульбида.
Морозы могут достигать 25 и 30 градусов. Но в сравнении с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.
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