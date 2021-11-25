Знову негода: синоптики оновили прогноз у Києві на завтра (карта)

Погода в Києві на 26 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 26 листопада, у Києві буде сильний вітер, а температура повітря підніметься до 7 градусів тепла.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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У столиці завтра опади малоймовірні.

"Вітер вважається сильним. Тікайте подалі від старих гіллястих дерев, білбордів, закріплюйте все, що легко падає", – стверджує синоптик.

Температура повітря вдень буде максимум 7 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0.

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Прогноз погоди в Україні на 26 листопада. Фото: Наталії Діденко

Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікують.

" Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди ", – розповів синоптик Микола Кульбіда.

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Морози можуть досягати 25 та 30 градусів. Але порівняно з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

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