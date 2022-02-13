Снова никто не виноват? В Киеве балкон обрушился на припаркованный автомобиль (видео)

В Киеве балкон разбил машину. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве обрушилась часть балкона прямо на припаркованный автомобиль. В результате машина получила серьезные повреждения.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

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Инцидент произошел на Оболонском проспекте, 16. Там откололась и упала на припаркованный автомобиль Hyundai часть балкона.

"К счастью, никого из людей рядом не было. На место вызвали все соответствующие службы. Интересно, что теперь будет?", – говорится в подписи к видео.

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Реакция соцсетей

В комментариях бурно реагируют на опасный инцидент. Пишут, что как всегда владельцы квартиры останутся невинными, а автомобиль пострадал, потому что "опять не там стоял".

"Наставили машин, негде и балкону упасть", – шутят в соцсетях.

Запрет на балконы

В Киеве планируется запретить пристройку, изменение формы окон и балконов, а также установку кондиционеров на фасадах исторических зданий. В планах городских властей также будет запрет на утепление и остекление имеющихся балконов и лоджий, их достройку или расширение.

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Владельцам квартир будут предоставлять год, чтобы демонтировать неправильно обустроенные балконы. После исполнительный орган выпишет штраф, а уже потом "Киевблагоустройство" будет возвращать зданию исторический облик.

Соответствующий документ уже поддержали профильные комиссии Киевсовета, а также его должны рассмотреть на пленарном заседании городского совета.

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