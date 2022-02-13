Знов ніхто не винен? В Києві балкон обвалився на припаркований автомобіль (відео)

В Києві балкон розтрощив машину. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві обвалилася частина балкону прямо на припаркований автомобіль. В результаті, машина отримала серйозні ушкодження.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

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Інцидент стався на Оболонському проспекті, 16. Там відкололася та впала на припарковану автівку Hyundai частина балкону.

"На щастя, нікого з людей поруч не було. На місце викликали усі відповідні служби. Цікаво, що тепер буде?", – йдеться в підписі до відео.

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Реакція соцмереж

В коментарях бурхливо реагують на небезпечний інцидент. Пишуть, що як завжди власники квартири залишаться невинними, а автомобіль постраждав, бо "знову не там стояв".

"Понаставили машин, ніде і балкону впасти", – жартують у соцмережах.

Заборона на балкони

У Києві планується заборонити прибудову, зміну форми вікон та балконів, а також встановлення кондиціонерів на фасадах історичних будівель. У планах міської влади також буде заборона на утеплення та скління наявних балконів і лоджій, їх добудову чи розширення.

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Власникам квартир надаватимуть рік, щоб демонтувати неправильно облаштовані балкони. Після виконавчий орган випише штраф, а вже потім "Київблагоустрій" повертатиме будівлі історичний вигляд.

Відповідний документ уже підтримали профільні комісії Київради, також його мають розглянути на пленарному засіданні міської ради.

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