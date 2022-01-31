Снова потепление: когда в Карпатах ждать плюсовую температуру

Целый день в западных областях будет пасмурно / Коллаж "Сегодня"

Погода в Карпатах сегодня, 31 декабря, будет снежной. Из-за плюсовой температуры стоит ожидать мокрый снег, который будет идти целый день. Небо будет облачным до самого вечера, а также синоптики обещают небольшой ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Сегодня в Карпатах температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Синоптики прогнозируют мокрый снег, а также западный ветер 7-12 м/с.

Погода в западных областях будет облачной. Солнца ждать не стоит до самого вечера.