Снова сбой. В Киеве задерживается общественный транспорт – маршруты

В столице сбой в работе транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

В пятницу, 28 января, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Сейчас движение некоторых маршрутов задерживается.

Об этом пишет "Киевпастранс".

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Задерживается движение трамваев №14, 18 на ул. Глубочицкой – Кудрявскому спуску по причине ДТП. На место вызвана полиция. Движение возобновлено в 16:44, курсирование с отклонением от графика.

Задерживается движение троллейбусов №24, 34 по пр. Героев Сталинграда – ул. Приречная по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Где пробки

На левом берегу столицы серьезные пробки образовались по Броварскому проспекту, а также на Харьковском шоссе и Бориспольском шоссе. Большая тянучка также на проспекте Николая Бажана. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.

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На правом берегу Киева движение затруднено по Большой Окружной, на улицах Вячеслава Черновола и Соборной, на проспектах Академика Глушкова, Курбаса, Лобановского и Победы.

В центре столицы сегодня вечером тоже большие пробки. На улице Большой Васильковской образовались пробки. Кроме этого, движение затруднено на улице Льва Толстого, Шота Руставели, Бассейной. Также большие пробки на Бессарабской площади.

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