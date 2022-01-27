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В Киеве задерживается движение транспорта – список маршрутов

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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27 января, 16:04
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Проблемы появились по причине аварий на дороге, на место уже вызвали полицию
В столице сбой в работе транспорта
В столице сбой в работе транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

В четверг, 27 января, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Теперь движение некоторых маршрутов задерживается.

Об этом пишет "Киевпастранс".

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Что с транспортом?

Задерживается движение троллейбусов №12, 45 по ул. Васильковская 28 по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Движение троллейбусов № 12, 45 организовано в ТРЭД №1.

Задерживается движение трамваев №8К по ул. Ахматовой/ул. Драгоманова в направлении Дарницкого ТРЕДа по причине ДТП. На место вызвана полиция.

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В Киеве снова могут ввести спецпропуска в транспорт

В случае введения в Украине тотального локдауна, правительство Киева планирует сделать спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина 24".

"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.

Кроме того, он добавил, что метро в Киеве будет работать в прежнем режиме и закрывать его не планируют в случае локдауна.

Поворозник надеется, что введения ограничений на транспорт удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.

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