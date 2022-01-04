Совсем не зимняя температура: прогноз погоды в Киеве на 4 января (карта)

Столбики термометров будут достигать 7 градусов тепла/Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 4 января, в Киеве по сравнению с предыдущим днем, осадков не ожидается. Однако, в столице будет сильный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве будет переменная облачность. Столбики термометров будут колебаться от +5 до +7 градусов. Ветер — западный, 7-12 м/с. Осадков ожидать не стоит, поэтому зонтики можно оставить дома.

Когда вернутся морозы?

В Украине в январе вернется морозная зима. Сильных морозов синоптики не обещают. Максимум – минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем. Такие холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумской области — и восточных областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, а также в Полтавской и Днепропетровской, относящихся географически к Центральной Украине.

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