В Киеве потеплеет, однако осадки не исчезнут: прогноз погоды на 3 января (карта)

В этот день в столице прогнозируют порывы ветра до 12 м/с, а также дождь

Столбики термометров в столице поднимутся до 7 градусов тепла/Коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 3 января, в Киеве прогнозируют влажную погоду. Кроме того, в столице ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве прогнозируют дождь. Столбики термометров будут колебаться от +5 до +7 градусов. Ветер — западный, 7-12 м/с. Солнца в этот день ожидать не стоит.

Природные катастрофы в Украине

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

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