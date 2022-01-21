"Сталактиты" и "музыка" переправы. В каком состоянии Южный мост в Киеве – репортаж (фото)

Как выглядит эстакада Южного моста в столице / Фото: Коллаж: Сегодня
В столице продолжается ремонт эстакады Южного моста. Работы начали еще с августа прошлого года, но так и не закончили. Менять деформационные швы бригады начнут уже в апреле, когда на улице будет более теплая и сухая погода
Журналисты "Сегодня" отправились к мосту и проверили, что уже изменилось.
Мы прошлись от станции метро "Выдубичи" к берегу Днепра, где начинается сам мост.
В плохом состоянии сейчас только две опоры. Если близко подойти к стыкам эстакады, слышно, как мост "стучит" каждый раз, как по нему проезжает автомобиль.
Ближе к Днепру под эстакадой находится много строительного мусора и материалов.
Канализационные колодцы оставили открытыми. А с конструкций моста свисают льдины, похожие на сталактиты.
Сейчас ремонтные бригады работают под эстакадой Южного моста, тут же расположена и их площадка. Они ремонтируют опоры и укрепляют их. Эти работы, кстати, проводятся с августа прошлого года. По планам дорожных служб, к замене деформационных швов они приступят в апреле.
Что должны починить?
В "Киевавтодоре" уточнили, что всего на Южном мосту есть 46 деформационных швов. За семь лет отремонтировали 28 швов, еще нужно заменить 18. Чтобы это сделать, нужно частично перекрывать движение транспорта.
Рабочие должны полностью разбирать половина конструкции эстакады, поскольку новый шов фактически вваривается в конструкцию моста.
Почему разрушается мост?
Как раньше узнавал сайт "Сегодня", причина в том, что мост проектировался в 1983 году без учета тех нагрузок, которые сейчас выдерживает переправа.
Тогда пропускная способность моста была рассчитана на 20 тысяч автомобилей в сутки, а сейчас через мост за день проезжает 100-110 тысяч автомобилей, что в пять раз превышает нагрузки, которые способна выдержать переправа.