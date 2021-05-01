Сталинский кессон на Оболони: во что его превратят и почему возмутились киевляне

На заброшенном кессоне вдруг появились строители – работаю даже по ночам

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Жители Оболони жалуются на шум и пыль возле огромного кессона сталинских времен, который находится рядом с парком "Наталка". Людей возмутило, что на объекте активизировались строительные работы – снуют грузовики, бетономешалки, а строители нецензурно ругаются и работают по ночам. Люди говорят, что в старом кессоне хотят построить ресторан. Сайт "Сегодня" отправился на объект, чтобы посмотреть, что там происходит.

АНОМАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Фото А. Марущак "Сегодня"

Конструкция кессона всегда привлекала киевлян. Он стоит тут еще с 30-х годов прошлого века. Кессон должны были опустить под землю, и он мог стать частью тоннеля под Днепром. Но уже десятилетиями стоит заброшенный.

Фото А. Марущак, "Сегодня"

Огромный кессон действительно оградили забором и превратили в строительную площадку. Внутри видно нескольких рабочих. Они при помощи сильного давления очищают бетонные стены от налета и копоти.

Видно, что с одной стороны вокруг кессона вырыли котлован и сделали заливку – работы масштабные.

Фото А. Марущак "Сегодня"

Внутри рабочие разобрали толстую кирпичную стену из монолитного советского кирпича. Строители говорят, что первые работы по кессону начали еще летом прошлого года.

Фото А. Марущак "Сегодня"

РУГАЮТСЯ НА НЕЗВАННЫХ ГОСТЕЙ

Строитель отрицает претензии жителей Оболони по поводу пыли и шума.

"Вы же слышите – сейчас работает техника. Ее даже сюда не слышно. А к жилым домам расстояние полкилометра, это какие-то наговоры на нас. Кстати, строители нецензурно ругаются, если люди перелезают через забор и пытаются попасть на стройку... Это сооружение стояло заброшенным много лет. Оно заросло деревьями и служило притоном для местных наркоманов. Вот интересно, тогда местных жителей такое соседство не смущало и не пугало?", – отмечает строитель.

Фото А. Марущак "Сегодня"

Кстати, информация о ремонте сталинского кессона указана на щите у входа на стройку. Общая площадь объекта составит почти 1600 квадратных метров. Здание сделают двухэтажным и оборудуют подвалом. Судя по эскизу проекта, по внешней стене кессона будет проложена лестница, по которой можно будет подняться на его крышу, где запроектирована обзорная площадка.

Фото А. Марущак "Сегодня"

По словам строителей, ремонт "Секретного объекта №1" планируют завершить к осени этого года, но все зависит от финансирования.

КЕССОН ОКУТАН ТАЙНАМИ

Поговаривают, что идею строительства тоннеля под Днепром "подкинул" сам Сталин. В случае войны, если бы пришлось взорвать мосты через Днепр, эшелоны с техникой и людьми могли бы без проблем перебраться под рекой на левобережье. В 1935-1936 годах были разработаны проекты двух подземных тоннелей, а через два года началось их воплощение. Стройка считалась объектом №1 и по документам проходила под грифом "Совершенно секретно". Все, что связано с тоннелем, окутано тайнами, хотя в работах были задействованы более 12 тысяч человек.



Начинался первый тоннель в Пирогово, проходил под Жуковым островом (ныне остров Водников), под селом Осокорки и заканчивался в Бортничах. Его длина по проекту составляла 6,5 километра. Успели построить более километра – помешала война и регулярные аварии.



Вторая подземная трасса должна была начаться недалеко от сегодняшней станции метро "Почайная", пройти до урочища Наталка, потом под Днепром на Труханов остров, к Десенке и выйти на Выгуровщине. К ее строительству практически не приступали.

Сталинский кессон на Оболони у "Наталки"/Александр Марущак Видео: Сегодня