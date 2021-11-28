Страшное ДТП под Киевом: автомобиль вылетел на тротуар прямо в группу прохожих (фото)

В результате аварии в больницу попала женщина, на которую отбросило автомобиль. / Фото: Коллаж: Сегодня
В городе Вишневое под Киевом произошло ДТП с пострадавшими. Ранение получила, как минимум, одна прохожая, на которую отбросило автомобиль.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
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Два автомобиля столкнулись "лоб в лоб". В результате удара одна из машин вылетела на тротуар и сбила троих женщин, которые проходили мимо.
Одну из них в срочном порядке госпитализировали, две других встали и ушли. На месте работали полиция и медики.
О состоянии водителей не сообщается. В полиции пока подробности аварии не раскрывали.
Фото: dtp.kiev.ua
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.