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Страшное ДТП под Киевом: автомобиль вылетел на тротуар прямо в группу прохожих (фото)

Инна Собора
28 ноября, 18:37
В результате удара автомобиль сбил троих женщин, проходящих мимо

В результате аварии в больницу попала женщина, на которую отбросило автомобиль. / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Вишневое под Киевом произошло ДТП с пострадавшими. Ранение получила, как минимум, одна прохожая, на которую отбросило автомобиль.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Подробности

Два автомобиля столкнулись "лоб в лоб". В результате удара одна из машин вылетела на тротуар и сбила троих женщин, которые проходили мимо.

Одну из них в срочном порядке госпитализировали, две других встали и ушли. На месте работали полиция и медики.

О состоянии водителей не сообщается. В полиции пока подробности аварии не раскрывали.

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Фото: dtp.kiev.ua

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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