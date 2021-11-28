Страшна ДТП під Києвом: автомобіль вилетів на тротуар прямо в групу перехожих (фото)

Внаслідок аварії до лікарні потрапила жінка, на яку відкинуло автомобіль. / Фото: Колаж: Сьогодні
У місті Вишневе під Києвом сталося ДТП із постраждалими. Поранення отримала щонайменше одна перехожа, на яку відкинуло автомобіль.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Подробиці
Два автомобілі зіткнулися "лоб у лоб". Внаслідок удару одна з машин вилетіла на тротуар і збила трьох жінок, які проходили повз.
Одну з них терміново госпіталізували, дві інші встали і пішли. На місці працювали поліція та медики.
Про стан водіїв не повідомляється. У поліції поки що подробиці аварії не розкривали.
Фото: dtp.kiev.ua
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП :
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.