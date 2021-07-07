Стрельба по полицейским в Киеве. Все подробности: фото, видео (обновляется)

На снимке место происшествия и задержание стрелка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня, 7 июля, в Голосеевском районе произошла стрельба. Ранены – полицейский и гражданский. По словам родственника стрелка, конфликт произошел якобы из-за того, что у мужчины хотят отобрать квартиру.

12:38 Как рассказали в полиции, конфликт возник из-за права собственности на квартиру между новыми и старыми собственниками. Сейчас злоумышленник задержан, ему была оказана медицинская помощь и отвезли в участок.

Возбуждено уголовное производство по статье "покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

12:36 Конфликт в доме произошел между старым и новым владельцем квартиры, сообщил во время брифинга Андрей Крищенко.

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Копы пытались решить конфликт путем переговоров, но мужчина не согласился и решил поджечь квартиру.

"Было слышно запах бензина из квартиры, он пытался подпалить изнутри квартиру. В результате было принято решение штурмовать", – говорит Андрей Крищенко.

Вместе со стрелком в квартире была и женщина, но она не была в заложниках.

12:27 Из территории ЖК в наручниках вывезли мужчину, сообщает наш корреспондент с места событий. Скорее всего стрелка поймали.

Фото: пресс-служба МВД

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12:15 В Киеве на Голосеевском проспекте из окна многоэтажки, в которой проходит спецоперация, идет дым. Об этом сообщил корреспондент "Сегодня" Владислав Гарнаев. Дым ориентировочно идет на 13-14 этаже.

Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

11:55 Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия коп получил огнестрельное ранение руки, а другой человек – ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в квартире.

"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", – отметил Андрей Крищенко, который сейчас находится на месте происшествия.

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

11:36 Как сообщают в соцсетях, пострадавших госпитализировали.

11:31 В Киеве стрельба. ЧП произошло на Голосеевском проспекте, введена спецоперация "Гром".

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, мужчина ранил полицейских, пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь.

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Ранее мы сообщали, что в Харькове 30 июня на улице Родниковая произошла стрельба. Неизвестный несколько раз выстрелил в 31-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу с ранением в области шеи.

Напомним, что в Черкасской области 63-летний мужчина в ходе ссоры выстрелил из ружья в своего 34-летнего сына. Когда он понял, что натворил, то застрелился сам.