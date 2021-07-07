Стрельба в многоэтажке Киева. Из окна дома валит дым (фото)

Жителей дома на Голосеевском проспекте эвакуировали правоохранители. Движение на улице перекрыто

Дым валит из окна квартиры. Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

В Киеве на Голосеевском проспекте из окна многоэтажки, в которой проходит спецоперация, идет дым.

Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, во время переговоров злоумышленник совершил поджог квартиры, в которой закрылся. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар.

Сейчас сотрудники полиции эвакуируют жителей жилого дома.

Читайте также: Стрельба под Киевом: неизвестный открыл огонь возле админздания (фото)

Спецоперация все еще продолжается, движение на улице перекрыто. На месте происшествия находится начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Реклама

Напомним, 7 июля патрульные приехали на вызов из-за конфликта в квартире. Спор возник между двумя владельцами помещения. Один из них открыл огонь из охотничьего ружья.

В результате происшествия коп получил огнестрельное ранение руки, а другой человек – ранение в лицо. После этого стрелок закрылся в квартире.

Также напомним, ночью 4 июля в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – погиб человек.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: