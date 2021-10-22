Строительство метро на Виноградарь – дело застряло в судах

В Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь. / Фото: Коллаж: Сегодня

Рассмотрение судебного дела по поводу строительства метро на Виноградарь продолжается. Сайт "Сегодня" узнал, на каком этапе оно находится, что происходит с проходческим щитом "Галина", и как продвигается строительство новой станции метро "Мостицкая".

Дело в суде

На информационный запрос сайта "Сегодня" в Киевском метрополитене ответили, что рассмотрение судебного дела по иску АО "Киевметрострой" к КП "Киевский метрополитен" о внесении изменений в договор продолжается. Киевский метрополитен 6 октября подал апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда столицы от 23 сентября.

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Что со щитом "Галина"

Немецкий проходческий щит достроил правый тоннель между станциями "Мостицкая" и "Сырец". Это заняло целый год.

Нам рассказали, что сейчас на строительной площадке в стволе №215 выполняется комплекс работ по демонтажу немецкого туннелепроходческого механизированного комплекса Herrenknecht (или как его назвали в Киеве – "Галина") с выдачей демонтированных частей на поверхность шахты.

"Демонтированные части щита будут погружены на автотранспорт и в дальнейшем перевезены на строительную площадку №214. Также проводится обследование щита, составляется дефектный акт и выполняются необходимые ремонтные работы по замене изношенных и поврежденных запчастей", – рассказали сайту "Сегодня" в КП "Киевский метрополитен".

После этого будут проведены работы по монтажу и настройке проходческого щита. Он начнет работы по строительству левого перегонного тоннеля от "Мостицкой" к "Сырцу". Впрочем, когда именно это произойдет, на предприятии не уточняют.

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Что готово на "Мостицкой"?

Нам не смогли четко сказать, на сколько процентов готова станция "Мостицкая". Она пока именуется "строительной площадкой №214".

Известно, что на строительном участке №214 выполняются работы по строительству пионерной траншеи – мощный каркас, который строится перед установкой постоянного тоннеля. Продолжается изготовление арматурных каркасов и выполняются работы по обустройству оградительных конструкций методом "стена в грунте" с использованием итальянской буровой установки "Сasagrande".

"Обустраиваются железобетонные конструкции станции и зданий СТП-76 – совмещенная тягово-понижающая подстанция. Также продолжаются работы по перекладке дождевой канализации диаметром 500 мм, водопровода диаметром 200 мм и электрических сетей, которые попадают в пятно строительства станции", – рассказали "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Зависит от решения суда

Когда достроят тоннель и станцию "Мостицкую", остается загадкой.

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"Срок завершения работ, в том числе и строительства станции "Мостицкая", будет определен после того, как решение суда наберет законную силу", – сообщили нам в Киевском метрополитене.

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