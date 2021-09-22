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Метро на Виноградарь. Слушание в суде о сроках сдачи метро перенесли

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
22 сентября, 15:30
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Щит "Галина" уже достроил один тоннель, но еще находиться под землей
Перегонный тоннель от новой станции «Мостицкая» к станции «Сырец» уже достроен
Перегонный тоннель от новой станции «Мостицкая» к станции «Сырец» уже достроен / Фото: Коллаж: Сегодня

Вопрос о переносе сроков сдачи метро на Виноградарь продолжают рассматривать в Хозяйственном суде. "Киевметрострой" требует изменить сроки в договоре по поводу сдачи новых станций метро. Заседание суда, которое было назначено на 16 сентября, перенесли на 23 сентября. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Киевском метрополитене.

На предприятии причину переноса слушания не комментируют, лишь отмечают: "Так решил суд".

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На каком этапе строительство

Известно, что перегонный тоннель от новой станции "Мостицкая" к станции "Сырец" был достроен в начале сентября. Чтобы его построить понадобился год, ведь начали его прокладывать 3 сентября 2020 года. Проходческий щит "Галина" пока находится под землей. Его финиш на "Сырце" прошел без пафосного торжества – тихо и скромно.

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Щит еще предстоит извлечь на поверхность и снова перевести на "Мостицкую". Когда его там соберут, пока неизвестно. Только после сборки он приступит к строительству второго тоннеля к станции "Сырец".

То есть, второй тоннель будет достроен не раньше осени следующего года.

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