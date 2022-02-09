Судебный процесс по делу "подрывника" Кабмина Прохнича подходит к завершению

В прошлом году Владимир Прохнич угрожал взорвать Кабмин/Коллаж: "Сегодня"

Громкое дело ветерана АТО Владимира Прохнича, который в августе 2021 года хотел "подорвать" Кабинет Министров, приближается к финишу.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что быль раньше?

Полгода тому назад, в начале августа, ветеран АТО Владимир Прохнич пришел в Кабмин с гранатой, угрожая взорвать здание. Позже, в ходе спецоперации был задержан спецназом, арестован, в ноябре по решению суда отпущен под домашний арест. Спустя несколько часов выяснилось, что Прохнич был возмущен реакцией властей на проблемы ветеранов АТО.

Судебный процесс

Как оказалось, сейчас судебный процесс по этому громкому делу приближается к финишу.

"Суды идут, на следующем заседании планируются дебаты. После этого суд отправится в совещательную комнату", — говорит адвокат Тарас Безпалый, представляющий интересы Прохнича.

На уточняющий вопрос о том, можно ли это расценивать как финиш процесса, Безпалый ответил:

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"Да, все верно", — сказал адвокат.

К этому адвокат добавил:

"Он признал вину, раскаялся, сотрудничал со следствием. Надеемся, что он получит условный срок. Статья предусматривает до 6 лет тюрьмы. А сколько может условно? И год, и два, и три", — отметил Безпалый.

Один из друзей Прохнича, капеллан Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Анатолий Кушнирчук рассказал нам, что Прохнич сейчас лечится.

"Состояние здоровья у него не очень хорошее. Но он воин, держится. Рядом с ним его жена, Алла", — говорит Кушнирчук.

В Киеве женщина угрожала взорвать себя

В центре Киева правоохранители задержали женщину, которая угрожала прохожим взорвать гранату вместе с собой на Майдане Незалежности.

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Правоохранителям поступила информация о том, что на Майдане Незалежности стоит женщина, у которой в кармане якобы граната и она угрожает прохожим взорвать ее. На место направили наряды, патрулируемые в центральной части города. Проведя поверхностный осмотр женщины, никаких взрывных устройств и взрывоопасных веществ полиция не нашла.

Выяснилось, что нарушительницей оказалась жительница Киевской области 1959 года рождения. Мотивы своего поступка она объяснить не смогла. Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение. Женщину задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до шести лет.