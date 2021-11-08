Таких травм в ДТП еще не было: в Киеве автомобиль на скорости сбил человека

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию/Коллаж: Сегодня
В Киеве, где недавно пьяный водитель угнал маршрутку, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Land Rover Discovery сбил нетрезвого мужчину.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Детали ДТП
Нетрезвый мужчина перебегал дорогу на столичном шоссе в 70 метрах от надземного перехода. В это время по дороге двигался автомобиль Land Rover Discovery, который сбил мужчину.
Состояние пострадавшего
Пострадавший получил тяжелые травмы. Ему практически вывернуло ноги. В критическом состоянии без сознания мужчину госпитализировали в реанимацию. На месте инцидента работают правоохранители.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования — 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе — 6%;
- пьяное вождение — 5%.
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