Таких травм у ДТП ще не було: у Києві автомобіль на швидкості збив людину

Чоловіка у тяжкому стані госпіталізували до реанімації/Колаж: Сьогодні

У Києві, де нещодавно п'яний водій викрав маршрутку, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Land Rover Discovery збив нетверезого чоловіка.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Деталі ДТП

Нетверезий чоловік перебігав дорогу на столичному шосе за 70 метрів від надземного переходу. У цей час дорогою рухався автомобіль Land Rover Discovery, який збив чоловіка.

Стан потерпілого

Потерпілий зазнав тяжких травм. Йому практично вивернуло ноги. У критичному стані непритомного чоловіка госпіталізували до реанімації. На місці інциденту працюють правоохоронці.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху — 34% аварій;

порушення правил маневрування — 22%;

порушення правил проїзду перехресть — 8,5%;

недотримання безпечної дистанції — 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході — 6%;

п'яне водіння — 5%.

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