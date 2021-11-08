Таких травм у ДТП ще не було: у Києві автомобіль на швидкості збив людину

Чоловіка у тяжкому стані госпіталізували до реанімації/Колаж: Сьогодні
У Києві, де нещодавно п'яний водій викрав маршрутку, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Land Rover Discovery збив нетверезого чоловіка.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Деталі ДТП
Нетверезий чоловік перебігав дорогу на столичному шосе за 70 метрів від надземного переходу. У цей час дорогою рухався автомобіль Land Rover Discovery, який збив чоловіка.
Стан потерпілого
Потерпілий зазнав тяжких травм. Йому практично вивернуло ноги. У критичному стані непритомного чоловіка госпіталізували до реанімації. На місці інциденту працюють правоохоронці.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху — 34% аварій;
- порушення правил маневрування — 22%;
- порушення правил проїзду перехресть — 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції — 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході — 6%;
- п'яне водіння — 5%.
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