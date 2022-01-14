Такого сильного ветра не было давно: в Киеве прогнозируют сложные погодные условия (карта)

Сегодня температура будет достигать 3 градусов тепла/Коллаж: "Сегодня"
В пятницу, 14 января, в Киеве ожидается влажная погода. По сравнению с предыдущимднем, температура в столице улучшится.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в Киеве прогнозируется мокрый снег с дождем. Столбики термометров будут колебаться от +1 до +3 градусов. Ветер — северо-западный, 15-20 м/с.
"Оранжевый" уровень опасности
Сегодня в Украине из-за сильного ветра объявили "оранжевый" уровень опасности. Кроме того, несмотря на потепление, на дорогах будет гололедица.
"Причиной усиления ветра будут выступать атмосферные фронты циклона FAMKE, которые будут перемещаться по территории Украины в течение следующих суток", – объяснили синоптики.
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