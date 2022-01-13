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Температура повысится, но засыплет снегом: прогноз погоды в Киеве на 13 января (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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13 января, 06:30
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Сегодня в столице прогнозируют сильный ветер, а также "минусовую" температуру
В столице возможна гололедица/Коллаж: "Сегодня"
В столице возможна гололедица/Коллаж: "Сегодня"

В четверг, 13 января, в Киеве ожидается снежная погода. По сравнению с предыдущим днем, в столице повысится температура

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве прогнозируют снег. Столбики термометров будут колебаться от -1 до -3 градусов. Ветер — западный, 7-12 м/с. Из-за морозной погоды и осадков на дорогах возможна гололедица.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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