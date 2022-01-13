Температура повысится, но засыплет снегом: прогноз погоды в Киеве на 13 января (карта)

Сегодня в столице прогнозируют сильный ветер, а также "минусовую" температуру

В столице возможна гололедица/Коллаж: "Сегодня"

В четверг, 13 января, в Киеве ожидается снежная погода. По сравнению с предыдущим днем, в столице повысится температура

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве прогнозируют снег. Столбики термометров будут колебаться от -1 до -3 градусов. Ветер — западный, 7-12 м/с. Из-за морозной погоды и осадков на дорогах возможна гололедица.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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