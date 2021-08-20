Тайны киевского метрополитена: про станцию потерянных вещей (фото)

Станция столичной подземки "Нивки". Фото: коллаж "Сегодня"

На станции киевского метрополитена "Нивки" при помощи дефибриллятора полицейский спас пассажира, которому стало плохо в подземке. Благодаря размещению этих устройств в метро, спасена жизнь еще одного человека. Но помимо чудесного спасения жизни, со станцией метро "Нивки" связано еще много интересных фактов. Например, ей поменяли название перед самым открытием, а еще сюда съезжаются потеряшки со всего Киева.

Не считает подвигом

Полицейский Максим Троценко рассказал, что на перроне он увидел человека в бессознательном состоянии, предварительно – с сердечной недостаточностью.

Полицейский, который спас мужчину при помощи дефибриллятора на станции "Нивки". Фото: Нацполиция

"Я увидел, что лицо мужчины стало бледно-синего цвета, едва билось сердце, он еле дышал, поэтому сразу взял стационарный дефибриллятор и начал сердечно-легочную реанимацию. Пытался сделать все так, как учили на курсах домедицинской помощи. Реанимация продолжалась около 20 минут, после чего человек пришел в себя. Далее на станцию прибыли медики и госпитализировали мужчину в больницу", – рассказал полицейский.

Так выглядит дефибрилятор в метро. Фото: Нацполиция

Медики подтверждают, что полицейский спас жизнь человеку. При этом коп не считает свой поступок подвигом – просто вовремя и качественно сделал свою работу.

Зеленая станция

Архитектурное оформление станции "Нивки" полностью посвящено парковой зоне, которая расположена рядом со станцией. Тут оно отчетливо прослеживается в темно-зеленом и синем цвете колон и орнаменте в виде цветов на колейных стенах станции. Также керамической плиткой украшены двери на путевой стене.

Оформление станции. Фото: "Сегодня"

Станция метро "Нивки" была открыта 9 ноября 1971 года.

Архитекторы: Борис Приймак, Игорь Масленков, Вольдемар Богдановский, Тамара Целиковская.

Художники: Нина Федорова, Галина Севрук, Анна Шарай.

Тип конструкции: колонная мелкого заложения.

Тоннели над железной дорогой

Тоннели между станциями "Берестейская" и "Нивки" строились открытым способом, но в месте пересечения с железной дорогой они имеют необычную конструкцию. Тоннели метро в этом месте проложены между железной дорогой (снизу) и автомобильной по проспекту Победы (сверху). Таким образом тут получился нестандартный метромост закрытого типа.

Тоннель над железной дорогой. Фото: архив

Однако пассажиры, проезжая этот участок, даже не замечают разницы с другими стандартными тоннелями метро.

Казус с названием

Интересная история с названием станции. До самого открытия ее называли "Щербакова", в честь одноименной улицы, которая проходит возле станции. Но в последний момент название поменяли. Оно четко отвечает данной местности Киева.

Неожиданное переименование можно заметить в пригласительных билетах на открытие станции – "Щербакова" замазали черной краской, а сверху написали "Нивки". Также это можно было заметить на колейных стенах станции оформленных керамической плиткой – их переделывали в самый последний момент, перед открытием станции.

Место утерянных вещей

На станции метро "Нивки" расположено бюро находок Киевского метрополитена. Сюда попадают все вещи, которые вы забыли в вагонах и на станциях.

"За шесть месяцев 2021 года в бюро находок киевской подземки попало 177 различных вещей. Тенденции свидетельствуют, что летом пассажиры забывают очки, самокаты, детские рюкзаки, шляпы. Зато в холодное время года – шарфы, перчатки, шапки, а весной – зонтики, куртки, рюкзаки", – рассказывают в Киевском метрополитене.

Там добавляют, что с января по июнь пассажирам возвращено 44 потерянные вещи, остальные ждут своих владельцев в бюро.

ТОП-5 потерь в метро за полгода:

телефоны;

беспроводные наушники;

чемодан с церковной одеждой;

массажер для ног;

санки.

Напомним, что бюро находок Киевского метрополитена работает на станции "Нивки" ежедневно с 08:00 до 17:00 в пятницу – с 8:00 до 15:45, суббота-воскресенье – выходной. Технический перерыв с 12:00 до 12:45. Телефон для справок (044) 238-43-13.

Ранее мы писали: