Заплатите за сумку! Почему в Киевском метрополитене вещи меряют рулеткой

В период отпусков пассажиры киевского метрополитена чаще сталкиваются с проблемой провоза больших дорожных сумок. Завидев пассажира с крупным багажом, контролер у турникетов сразу поднимается, достает из кармана рулетку и измеряет сумку пассажира.
Женщина с рулеткой
Иногда, это заканчивается скандалами между контролером и пассажиром, который отказывается платить за перевоз сумки.
"Мы спешили на поезд и зашли с сумкой средних размеров на станцию "Позняки". Женщина-контролер сразу оживилась, завидев сумку и остановила нас. И начала рулеткой ее измерять. После это грустно вздохнула и сказала: проходите, с вашей сумкой все хорошо. Я бы не обратил на это внимание, если бы мы не спешили на поезд. Но чтобы не задерживаться тут, был готов все оплатить", – рассказал нам Александр, житель Позняков.
Но часто подобные измерения возле турникетов не заканчиваются так мирно, особенно, если пассажир-пенсионер везет огромную сумку. Если багаж превышает допустимый размер, пассажира просят оплатить за него стоимость одной поездки – 8 гривен, а если сумок две, то все 16 гривен. Такими деньгами пенсионеры не разбрасываются. Вот тогда и начинается скандал на станции.
Такие правила
В Киевском метрополитене пояснили почему так происходит.
"Бесплатно пассажир может провозить багаж, объем которого до 120 сантиметров по сумме всех размеров. Если сумка очень большая, пассажир должен оплатить за провоз багажа – восемь гривен. Также можно перевозить вещи длина, которых не превышает двух метров, например, скутеры, самокаты, но отдельно оплачивать их перевозку", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.
Там заверяют, что массовых конфликтов из-за сумок в метро нет, а все требования прописаны в правилах пользования Киевским метрополитеном.
Что можно везти бесплатно
Пассажирам разрешается бесплатная перевозка:
- ручной клади
- контейнеров и клеток, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) не превышают 120 сантиметров
- детских колясок, кресел колесных, палок, костылей, ходунков и других средств, которыми пользуются маломобильных групп населения
- музыкальных инструментов в чехлах или надлежащей упаковке
- спортивного снаряжения (лыж, санок, коньков, велосипедов и т.п.) в чехлах или надлежащей упаковке
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Что запрещено перевозить в метро
Также в Киевском метрополитене напомнили, что запрещено перевозить в подземке:
- вещей, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 200 сантиметров;
- контейнеры и клетки, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 120 сантиметров;
- рулонов диаметром более 15 сантиметров и длиной более 170 сантиметров;
- длинномерных предметов (в том числе деревьев, растений, садового инвентаря, рыболовных снастей и т.д.) более 220 сантиметров;
- вещей, которые могут испачкать или травмировать пассажиров, повредить или испортить сооружения, устройства и оборудование метрополитена;
- пожароопасных, взрывоопасных, ядовитых, наркотических и едких веществ, газовых и кислородных баллонов;
- животных (кроме собак-поводырей), птиц без специальных контейнеров или клеток;
- багажа на колясках (за исключением сумок-тележек, чемоданов и сумок на колесах, габаритные размеры которых по сумме измерений (длина, ширина, высота) не превышают 200 сантиметров).
Ранее мы писали, что в киевском метрополитене за нарушение карантина наказали почти 2,5 тыс. пассажиров.
Напомним, что в киевском метро диктор внезапно закашлялся в конце объявления к пассажирам. Событие оказалось социальным перформансом к Всемирному дню борьбы с раком легких, который отмечают 1 августа.