Заплатите за сумку! Почему в Киевском метрополитене вещи меряют рулеткой

Часто это заканчивается скандалами между контролером и пассажиром, который отказывается платить за перевоз сумки

Станция столичной подземки. Фото: коллаж "Сегодня"

В период отпусков пассажиры киевского метрополитена чаще сталкиваются с проблемой провоза больших дорожных сумок. Завидев пассажира с крупным багажом, контролер у турникетов сразу поднимается, достает из кармана рулетку и измеряет сумку пассажира.

Женщина с рулеткой

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Иногда, это заканчивается скандалами между контролером и пассажиром, который отказывается платить за перевоз сумки.

"Мы спешили на поезд и зашли с сумкой средних размеров на станцию "Позняки". Женщина-контролер сразу оживилась, завидев сумку и остановила нас. И начала рулеткой ее измерять. После это грустно вздохнула и сказала: проходите, с вашей сумкой все хорошо. Я бы не обратил на это внимание, если бы мы не спешили на поезд. Но чтобы не задерживаться тут, был готов все оплатить", – рассказал нам Александр, житель Позняков.

Но часто подобные измерения возле турникетов не заканчиваются так мирно, особенно, если пассажир-пенсионер везет огромную сумку. Если багаж превышает допустимый размер, пассажира просят оплатить за него стоимость одной поездки – 8 гривен, а если сумок две, то все 16 гривен. Такими деньгами пенсионеры не разбрасываются. Вот тогда и начинается скандал на станции.

Турникеты в столичной подземке. Фото: "Сегодня"

Такие правила

В Киевском метрополитене пояснили почему так происходит.

"Бесплатно пассажир может провозить багаж, объем которого до 120 сантиметров по сумме всех размеров. Если сумка очень большая, пассажир должен оплатить за провоз багажа – восемь гривен. Также можно перевозить вещи длина, которых не превышает двух метров, например, скутеры, самокаты, но отдельно оплачивать их перевозку", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

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Там заверяют, что массовых конфликтов из-за сумок в метро нет, а все требования прописаны в правилах пользования Киевским метрополитеном.

Что можно везти бесплатно

Пассажирам разрешается бесплатная перевозка:

ручной клади

контейнеров и клеток, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) не превышают 120 сантиметров

детских колясок, кресел колесных, палок, костылей, ходунков и других средств, которыми пользуются маломобильных групп населения

музыкальных инструментов в чехлах или надлежащей упаковке

спортивного снаряжения (лыж, санок, коньков, велосипедов и т.п.) в чехлах или надлежащей упаковке

Что запрещено перевозить в метро

Также в Киевском метрополитене напомнили, что запрещено перевозить в подземке:

вещей, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 200 сантиметров;

контейнеры и клетки, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 120 сантиметров;

рулонов диаметром более 15 сантиметров и длиной более 170 сантиметров;

длинномерных предметов (в том числе деревьев, растений, садового инвентаря, рыболовных снастей и т.д.) более 220 сантиметров;

вещей, которые могут испачкать или травмировать пассажиров, повредить или испортить сооружения, устройства и оборудование метрополитена;

пожароопасных, взрывоопасных, ядовитых, наркотических и едких веществ, газовых и кислородных баллонов;

животных (кроме собак-поводырей), птиц без специальных контейнеров или клеток;

багажа на колясках (за исключением сумок-тележек, чемоданов и сумок на колесах, габаритные размеры которых по сумме измерений (длина, ширина, высота) не превышают 200 сантиметров).

Ранее мы писали, что в киевском метрополитене за нарушение карантина наказали почти 2,5 тыс. пассажиров.

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Напомним, что в киевском метро диктор внезапно закашлялся в конце объявления к пассажирам. Событие оказалось социальным перформансом к Всемирному дню борьбы с раком легких, который отмечают 1 августа.