Кошка, которая прожила семь дней в тоннеле Киевского метрополитена, ищет семью

Животное чудом выжило в тоннелях метрополитена, скорее всего, питалось пойманными мышами и тем, что оставляли ловцы возле тоннеля

После поимки кошки - счастливые сотрудники метро. Фото: коллаж "Сегодня"

История о маленькой кошке, которая прожила неделю в тоннеле Киевского метрополитена на станции "Контрактовая площадь", взволновала сотни горожан. Люди живо интересовались ее судьбой и искренне радовались, когда котенка удалось поймать. Сайт "Сегодня" пообщался с волонтером, которая везла кошечку в переноске.

Нырнула в тоннель

Реклама

Волонтер Лада Кириенко рассказывает, что она везла кошечку с Куреневки. Она волонтер в Оболонской организации по стерилизации животных.

"Мне нужно было отвезти ее в район станции метро "Харьковская". Там находится ветеринарная клиника – кошечке нужно было сделать прививку. Она каким-то образом умудрилась открыть переноску. На перроне "Контрактовой площади" кошечка выпрыгнула, и начала бежать по станции. Я надеялась, что ее поймают люди, которые идут навстречу, но, увы… Животное испугалось шума метро, рвануло в сторону тоннеля и нырнуло в него. Ее искали не три дня, а почти неделю!" – рассказывает сайту "Сегодня" волонтер Лада Кириенко.

Кошка на руках волонтера Лады. Фото: Лада Кириенко

Ловили сачком

Она очень благодарна команде по спасению животных Kyiv Animal Rescue Group и сотрудникам метро, которые участвовали в операции по спасению кошечки.

"Они раскладывали еду для кошки по периметру тоннеля. Малышка вышла из него только на четвертый день, но испугалась и удрала обратно. Ее ловили еще три дня, даже пытались поймать сачком, но она убегала. Поймать удалось только при помощи автоматической ловушки", – рассказывает волонтер.

Выжила второй раз

Реклама

Животное чудом выжило в тоннелях метрополитена. Скорее всего, питалась пойманными мышами и тем, что оставляли ловцы возле тоннеля.

"Сейчас она жива-здорова, только грязная и напуганная. Малышке еще нет 5 месяцев. Это сиамская кошечка. У нее очень печальная история. Ее вместе с мамой выбросили на Оболони просто на улицу. Со всей кошачьей семьи она выжила только одна. Я ее подобрала во дворе. Решила дать ей шанс на жизнь – она очень красивая и умная, а также смелая и выносливая, как оказалось", – добавляет Лада Кириенко.

Ищет родителей

Сейчас кошечка находится дома у волонтера на Куреневке. Кошку волонтер назвала Арика, поскольку она себя ведет, как настоящая аристократка – держится отдельно от других котов. Хотя после приключений в метро она явно соскучилась по своим друзьям.

"Я не против назвать ее Тоннелькой. Кошечка ищет новых хозяев и как ее называть – пусть решают они. Держать ее у себя я не могу. У меня уже есть кошка, да и свое жилье я арендую. Поэтому кошечку нужно отдать в добрые руки. Я призываю всех жителей Киева стерилизовать своих питомцев. Киев просто утопает в бездомных котах. Есть много породистых животных, которые бездомные и живут на улице. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы животные были стерилизованные и не попадали на улицу", – говорит волонтер.

Ранее мы писали, что: