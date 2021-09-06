Тайны киевского метрополитена: станция с факелами и звездами (фото)

История станции "Героев Днепра". Фото: коллаж "Сегодня"

Сильные грозы дважды подтапливали станцию метро "Героев Днепра" на прошлой неделе. Один из ее выходов пришлось даже закрывать на вход и выход для пассажиров, чтобы не допустить затопления станции. А видео с текущей водой со стен в тоннеле многих повергло в шок.

Сайт "Сегодня" собрал самые интересные факты об этой станции.

Укрепление грунтов

"Героев Днепра" еще называют "стартом для дачников". Поскольку она конечная на синей ветке метро, то от нее отправляются в пригород много маршруток по направлению к Вышгороду.

В 2016 году станцию начали застраивать трехэтажным торговым центром, что возмутило тогда киевлян. А столичные чиновники убаюкивали граждан тем, что тут "укрепляют грунты". Затем строители начали сносить конструкции транспортной развязки, где находиться станция.

Так выглядит станция снаружи. Фото: "Сегодня"

Жители Оболони длительное время пикетировали стройку, даже создали петицию о запрете строительства. Она, кстати, набрала необходимое количество голосов, но власти отказались ее рассматривать. В итоге, активисты просто сдались.

Никто из властей не останавливал это строительство даже после того, как строительная техника пробила свод станции метро – дыру быстро залатали. В общем работы продолжались три года. Теперь над метро возвышается ТЦ, а люди уверены, что станцию затапливает из-за отсутствия достаточного количества ливнестоков – существующие не справляются с потоками вода.

Кто и когда построил

• Станция "Героев Днепра" была открыта 6 ноября 1982 года

• Архитектор: Геннадий Андреев

• Архитектор вестибюля: Федор Заремба

• Художники: Анатолий Домнич, Виктор Дашенкин

• Тип станции: колонная мелкого заложения

Уникальный "круг", который уничтожили

Станция "Героев Днепра" имеет необычное расположение. Она построена по центру круговой развязки, во внутрь которой были выведены два выхода-выхода из станции и подземные переходы с разных сторон развязки. "Круг" у станции был не просто уникальным, это делало ее неповторимой во всем Киеве.

Как выглядела станция раньше. Фото: архив

"Когда ты выходил из станции, то мог присесть в кругу на лавочку. Почитать книгу, газету или встретиться тут с приятелем. Это было удобно и поначалу очень комфортно. Но потом тут перестали убирать мусор, наставили киосков и все превратилось в настоящую помойку. Городские чиновники ничего лучшего не придумали, как разрешить построить над станцией торговый центр", – вспоминает местный житель Григорий Дорош.

С Героев Днепра на УПА

Оформление станции "Героев Днепра" полностью посвящено теме форсирования Днепра и освобождению Киева в 1943 году. Колонны станции выполнены в стилистике факелов – символов памяти о погибших солдатах. Также оформлены и светильники на станции. Художники и архитекторы пытались придать типовой станции оригинальный вид.

Колоны станции. Фото: "Сегодня"

На каждой колейной стене станции раньше размещались три металлических панно с эмблемами родов войск, которые принимали участие в битве за Днепр: Военно-морского флота, Сухопутных войск, Военно-воздушных сил. Их демонтировали в рамках декоммунизации. А вот советские звезды на верхних частях колон остались, видимо, они и раздражают граждан.

Архитектура станции. Фото: "Сегодня"

В апреле этого года на сайте петиций Киевсовета появилось предложение о переименовании станции метро "Героев Днепра" на "Героев УПА". Автор требовал убрать старое название. Эта петиция набрала лишь 813 голосов. Чтобы ее рассмотрели городские власти, необходимо собрать гораздо больше.

Со станции в ДЕПО

Рядом со станцией "Героев Днепра" расположено электро-депо "Оболонь". Его открыли в 1988 году. До этого поезда синей ветки подземки обслуживались в депо "Дарница".

Надпись с названием станции. Фото: "Сегодня"

Кстати, депо "Оболонь" имеет специальный испытательный путь, где проверяется работа новых типов поездов, которые пополняют подвижной состав Киевского метрополитена.

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