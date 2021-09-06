Таємниці київського метрополітену: станція з факелами і зірками (фото)

Історія станції "Героїв Дніпра". Фото: колаж "Сьогодні"

Сильні грози двічі підтоплювали станцію метро "Героїв Дніпра" минулого тижня. Один з її виходів довелося навіть закривати на вхід і вихід для пасажирів, щоб не допустити затоплення станції. А відео з проточною водою зі стін в тунелі багатьох шокувало.

Сайт "Сьогодні" зібрав найцікавіші факти про цю станції.

Зміцнення грунтів

"Героїв Дніпра" ще називають "стартом для дачників". Оскільки вона кінцева на синій гілці метро, то від неї відправляються в передмістя багато маршруток у напрямку до Вишгорода.

У 2016 році станцію почали забудовувати триповерховим торговим центром, що обурило тоді киян. А столичні чиновники заколисували громадян тим, що тут "зміцнюють грунти". Потім будівельники почали зносити конструкції транспортної розв'язки, де знаходитися станція.

Так виглядає станція зовні. Фото: "Сьогодні"

Жителі Оболоні тривалий час пікетували будівництво, навіть створили петицію про заборону будівництва. Вона, до речі, набрала необхідну кількість голосів, але влада відмовилася її розглядати. У підсумку, активісти просто здалися.

Ніхто з влади не зупиняв це будівництво навіть після того, як будівельна техніка пробила звід станції метро – дірку швидко залатали. Загалом роботи тривали три роки. Тепер над метро височить ТЦ, а люди впевнені, що станцію затоплює через відсутність достатньої кількості зливостоків – існують не справляються з потоками вода.

Хто і коли побудував

• Станція "Героїв Дніпра" була відкрита 6 листопада 1982 року

• Архітектор: Геннадій Андрєєв

• Архітектор вестибюля: Федір Заремба

• Художники: Анатолій Домнич, Віктор Дашенкін

• Тип станції: колонна мілкого закладення

Унікальний "коло", який знищили

Станція "Героїв Дніпра" має незвичайне розташування. Вона побудована по центру кругової розв'язки, в середину якої були виведені два виходи-виходу зі станції та підземні переходи з різних сторін розв'язки. "Коло" біля станції був не просто унікальним, це робило її неповторною у всьому Києві.

Як виглядала станція раніше. Фото: архів

"Коли ти виходив зі станції, то міг сісти в колі на лавочку. Почитати книгу, газету або зустрітися тут з приятелем. Це було зручно і спочатку дуже комфортно. Але потім тут перестали прибирати сміття, наставили кіосків і все перетворилося на справжній смітник. Міські чиновники нічого кращого не придумали, як вирішити побудувати над станцією торговий центр", – згадує місцевий житель Григорій Дорош.

З Героїв Дніпра на УПА

Оформлення станції "Героїв Дніпра" повністю присвячено темі форсування Дніпра і визволення Києва у 1943 році. Колони станції виконані в стилістиці смолоскипів – символів пам'яті про загиблих солдатів. Також оформлені і світильники на станції. Художники і архітектори намагалися надати типовий станції оригінальний вид.

Колони станції. Фото: "Сегодня"

На кожній колійні стіни станції раніше розміщувалися три металевих панно з емблемами родів військ, які брали участь в битві за Дніпро: Військово-морського флоту, Сухопутних військ, Військово-повітряних сил. Їх демонтували в рамках декомунізації. А ось радянські зірки на верхніх частинах колон залишилися, мабуть, вони і дратують громадян.

Архітектура станції. Фото: "Сьогодні"

У квітні цього року на сайті петицій Київради з'явилася пропозиція про перейменування станції метро "Героїв Дніпра" на "Героїв УПА". Автор вимагав прибрати стару назву. Ця петиція набрала лише 813 голосів. Щоб її розглянули міська влада, необхідно зібрати набагато більше.

Зі станції в ДЕПО

Поруч зі станцією "Героїв Дніпра" розташоване електро-депо "Оболонь". Його відкрили в 1988 році. До цього поїзда синьої гілки підземки обслуговувалися в депо "Дарниця".

Напис з назвою станції. Фото: "Сегодня"

До речі, депо "Оболонь" має спеціальний випробувальний шлях, де перевіряється робота нових типів поїздів, які поповнюють рухомий склад Київського метрополітену.

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