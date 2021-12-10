Тепло вернется? Чего завтра ждать от погоды в Киеве – прогноз (карта)

Погода в Киеве на 11 декабря / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 11 декабря, в Киеве будет теплая погода. Также синоптики прогнозируют дождь.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
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В субботу будет теплый, но ветреный день. Синоптики прогнозируют сильный юго-восточный ветер. Также периодически в городе будет дождь.
Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет
В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.
Также самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.
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