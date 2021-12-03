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Мокрый снег и снижение температуры: прогноз погоды в Киеве на 3 декабря (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
3 декабря, 06:30
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В этот день киевлянам стоит одеться потеплее
Температура в Киеве не будет выше 6 градусов тепла/Коллаж: Сегодня
Температура в Киеве не будет выше 6 градусов тепла/Коллаж: Сегодня

В пятницу, 3 декабря, в Киеве ожидается мокрая погода. Кроме того, будет ветрено.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В столице Украины прогнозируют мокрый снег. Столбики термометров будут колебаться от +4 до +6 градусов. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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