"Тонны нечистот попадают в Днепр". В центре Киева произошла авария на коллекторе (фото)

Жители района страдают от неприятного запаха. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в районе бульвара Леси Украинки произошла авария канализации. Как сообщают горожане, ситуация наблюдается более двух недель, коммунальные структуры не вмешиваются. Сайт "Сегодня" разобрался в ситуации.

"Каждую секунду тонны нечистот попадают через дождевой коллектор подземной реки Клов к Лыбеди и соответственно – Днепра. Затем эту воду пьют в Черкассах, Днепре, Запорожье, Херсоне ...", – пишут в Сети.

Авария на коллекторе. Фото: Кирилл Степанец/Facebook

Что говорят в "Киевводоканале"

В "Киевводоканале" "Сегодня" сообщили, что на место выехали их сотрудники, представители дорожных служб и автор фото. Как выяснили специалисты – никакой аварии нет.

"На бульваре Леси Украинки, 8 произошло засорение уличной канализационной сети диаметром 200 миллиметров. В 3-х метрах от засорения находится колодец ливневой канализации, в который попадают канализационные стоки. Бригада "Киевводоканала" выполняет работы по ликвидации засорения", – сообщили сайту "Сегодня" в "Киевводокнале".

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