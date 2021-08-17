"Тонни нечистот потрапляють в Дніпро". У центрі Києва сталася аварія на колекторі (фото)

Жителі району страждають від неприємного запаху. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в районі бульвару Лесі Українки сталася аварія каналізації. Як повідомляють городяни, ситуація спостерігається більше двох тижнів, комунальні структури не втручаються. Сайт "Сьогодні" розібрався в ситуації.

"Кожну секунду тонни нечистот потрапляють через дощовий колектор підземної річки Клов до Либеді і відповідно – Дніпра. Потім цю воду п'ють в Черкасах, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні ...", – пишуть в Мережі.

Аварія на колекторі. Фото: Кирило Степанець/Facebook

Що кажуть в "Київводоканалі"

У "Київводоканалі" "Сьогодні" повідомили, що на місце виїхали їхні співробітники, представники дорожніх служб і автор фото. Як з'ясували фахівці – ніякої аварії немає.

"На бульварі Лесі Українки, 8 сталося засмічення вуличної каналізаційної мережі діаметром 200 міліметрів. У 3-х метрах від засмічення знаходиться колодязь зливової каналізації, в який потрапляють каналізаційні стоки. Бригада "Київводоканалу" виконує роботи по ліквідації засмічення", – повідомили сайту "Сьогодні" в "Київводокналі".

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