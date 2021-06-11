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В Киеве чиновник украл 900 тыс грн при строительстве канализационных очистных сооружений (фото)

11 июня 2021 14:44

Виктория Барановская Виктория Барановская

Он безосновательно внес стоимость работ, которые не были предусмотрены условиями договора – правоохранители выясняют все обстоятельства хищения

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

В Киеве сообщили о подозрении в растрате 900 тыс гривен государственных средств экс-директору ГП "Государственный строительный комбинат Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины".

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, между директором государственного предприятия "Государственный строительный комбинат Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины" и директором одного из юридических лиц был заключен договор подряда относительно работ по строительству канализационных очистных сооружений в пгт Барышевка", – говорится в сообщении.

Однако, следствие установило, что при составлении и подписании актов приемки выполненных строительных работ подрядчик безосновательно внес стоимость работ, которые не были предусмотрены условиями договора. Таким образом чиновник завысил стоимость выполненных работ на сумму около 900 тыс. грн.

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Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливаются все обстоятельства уголовного преступления. Правоохранители проводят обыски.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве сообщили о подозрении экс-директору одного из столичных банков, его подозревают в завладении 900 тыс. гривен.

Напомним, что экс-служащий Киевского облсовета находясь в должности начальника одного из отделов украл 2 миллиона гривен адресной помощи жителей Киевщины. Он вместе со своим подчиненным завладел бюджетными средствами, предусмотренными для помощи инвалидам, ветеранам войны и труда, участникам боевых действий и другим.

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