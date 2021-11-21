Майдан выдвинул ультиматум Зеленскому – уволить Ермака. Когда будет новая акция под ОП

Митингующие требуют отставки главы ОП Андрея Ермака (на фото). / Фото: Коллаж: Сегодня

Протестующие на Банковой анонсировали новую акцию 1 декабря. Ее удастся избежать, если Владимир Зеленский уволит руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом заявили организаторы протеста, сообщает журналист "Сегодня" с места события.

Реклама

Акция будет бессрочной, пока президент не выполнит требования митингующих.

"Если за эти 10 дней Зеленский не уволит руководителя Офиса президента Андрея Ермака, мы на этом месте объявили бессрочную акцию протеста до тех пор, пока Ермак будет на своей должности", – заявили организаторы протеста, после чего призвали своих сторонников расходиться.

Акция под ОП 21 ноября

В Киеве взяли под усиленную охрану Офис президента Украины, пока в центре города проходит шествие ко Дню Достоинства и Свободы. После шествия участники сформировали новую колонну, скандируя "Зелю геть!". Они отправились к Офису президента.

Реклама

Активисты попытались войти на территорию ОП. Однако колонна правоохранителей не пропускала их, требуя пройти проверку. Началась потасовка и попытки штурмовать "стену" полицейских. Таких попыток было более 10.

Вероятно, кого-то из участников задержали, потому что организаторы просили "отпустить человека". У одного из участников отобрали флаг Украины.

В итоге протестующих пропустили к Офису президента. Там они объявили свои требования – отправить Андрея Ермака в отставку.

Реклама

День Достоинства и Свободы

В 2005 году в Украине был учрежден праздник День Свободы. Его отмечали 22 ноября в память о событиях Оранжевой революции.

Когда к власти пришел Виктор Янукович, праздник отменили. 22 января отмечали праздник День Соборности и Свободы Украины.

Нынешний праздник появился после Революции Достоинства в 2014 году, когда президентом стал Петр Порошенко. 22 января теперь отмечают День Соборности, а 21 ноября – День Достоинства и Свободы, который посвящен событиям двух революций.

Ранее мы писали: