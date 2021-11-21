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Под Офисом президента началась потасовка. Туда пришли участники марша Достоинства – видео

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
21 ноября, 18:57
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Участники акции пытаются прорвать "стену" из сотрудников правоохранительных органов
Под Офисом президента началась потасовка между участниками акции и полицией.
Под Офисом президента началась потасовка между участниками акции и полицией. / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Офисом президента началась потасовка между участниками акции ко Дню Достоинства и Свободы и правоохранителями.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места события.

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Полицию обвиняют в том, что они провоцируют давку. Колонна скандирует "Полиции – позор!", "Беркуту – позор!". Началась первая потасовка.

Участники акции просят не толкаться, они попытались прорваться к Офису президента, но попытка оказалась неудачной.

Продолжается давка. Вероятно, есть первый задержанный. Организаторы акции скандируют "Верните человека!".

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Офис президента под усиленной охраной

В Киеве взяли под усиленную охрану Офис президента Украины, пока в центре города проходит шествие ко Дню Достоинства и Свободы.

Некоторые участники акции негативно высказываются о работе президента, общаясь с журналистами. Также в на Майдане Незалежности вывесили огромный баннер с критикой Владимира Зеленского.

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После шествия участники сформировали новую колонну, скандируя "Зелю геть!". Они отправились к Офису президента.

День Достоинства и Свободы

В 2005 году в Украине был введен праздник День Свободы. Он отмечался 22 ноября и был учрежден в память о событиях Оранжевой революции.

Когда к власти пришел Виктор Янукович, праздник отменили. 22 января в День Соборности отмечали праздник День Соборности и Свободы Украины.

Нынешний праздник появился после Революции Достоинства в 2013 году, когда президентом стал Петр Порошенко. 22 января теперь отмечают День Соборности, а 21 ноября – День Достоинства и Свободы, который посвятили событиям двух революций.

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