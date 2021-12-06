Тревожный чемодан: что стоит иметь дома киевлянам на случай ЧС (список)

Список вещей, которые нужно положить в тревожный чемодан / Фото: Коллаж: Сегодня

Согласно данным в Сети, Россия якобы готовит нападение на Украину, в том числе и на столицу. В Киеве даже начали активно проверять бомбоубежища. Сайт "Сегодня" решил напомнить горожанам, что нужно иметь дома в случае ЧС.

Тревожный чемоданчик – необходимая вещь на случай возникновения чрезвычайной ситуации, которая требует немедленно покинуть дом из-за угрозы техногенной, природной или военной катастрофы.

Реклама

Что нужно делать

Если гражданин находится дома при возникновении чрезвычайной ситуации, он должен:

держать на дому постоянно включенными репродукторы, радиоприемники, телевизоры для того, чтобы слушать распоряжения и указания органов исполнительной власти, Департамента муниципальной безопасности исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) и отделов по вопросам гражданской защиты;

сообщить о полученной информации соседей;

привести в готовность индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, а если их нет, приготовить простейшие средства (повседневная одежда, обувь, ватно-марлевые повязки, пленку и т.п.);

постоянно держать при себе средства индивидуальной защиты, подготовить медицинскую аптечку, документы, средства связи, личной гигиены, запас пищи и др.;

провести в квартире (доме) противопожарные профилактические мероприятия (перекрыть газ, электроснабжение и т.п.), повысить защитные свойства квартиры: закрыть окна, форточки, уплотнить их;

уточнить место ближайшего укрытия (подвальное помещение, метрополитен, паркинг), где можно укрыться.

Если сигнал застал вас в транспорте, общественном месте (магазине, театре, на рынке и т.д.) нужно внимательно выслушать сообщения, определиться, где ближайшая станция метрополитена, укрытие и как можно быстрее добраться и укрыться там. А если есть время, то как можно скорее вернуться домой и действовать в соответствии с полученными указаниями.

Читайте также: