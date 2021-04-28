Тройное убийство в Киеве: подростку вынесли меру пресечения (фото, видео)

Сегодня в Дарницком районном суде избирали меру пресечения для 16-летнего парня, который зарезал свою семью – отца, мать и восьмилетнего брата.
Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку злоумышленник несовершеннолетний, а также карантинные ограничения.
Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
Как обьяснили "Сегодня", в зале суда всего 10 мест для слушателей дела – представители прокуратуры, адвокат и ювенальные полицейские.
Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
Сегодня с подозреваемым провели следственный эксперимент.
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Во время воспроизведения событий он, среди прочего, сообщил, что до последнего якобы не хотел убивать младшего брата.
Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
В рамках расследования будет также назначена экспертиза для того, чтобы установить психическое состояние подростка.
Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
В суде объявили меру пресечения для парня – 60 дней содержания в СИЗО, без возможности внесения залога.
Напомним, родителей юноши и его восьмилетнего брата с многочисленными ножевыми ранениями нашли в их квартире на улице Ревуцкого 27 апреля. Самого же подростка задержали в ходе преследования после его побега из квартиры.
Ранее мы писали, что в Днепровском районе Киева убили мужчину.
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