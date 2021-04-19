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В Днепровском районе Киева убили мужчину (фото)

19 апреля, 15:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Когда приехали медики, то было уже поздно

В Киеве 19 апреля убили мужчину в Днепровском районе.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

ЧП произошло на улице Сулеймана Стальского, 28Б.

"Убили мужчину 1958 года рождения", – говорится в сообщении.

По информации, погибшему нанесли смертельный удар в шею, а по приезду медикам оставалось лишь констатировать смерть.

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На месте убийства работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа.

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Напомним, ранее в Киеве похитили и убили общественного активиста.

Ранее сообщалось, что в Киеве жестоко убили известного крымского волонтера.

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Киев убийство нож зарезали

Источник: Сегодня

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