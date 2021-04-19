В Днепровском районе Киева убили мужчину (фото)

В Киеве 19 апреля убили мужчину в Днепровском районе.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
ЧП произошло на улице Сулеймана Стальского, 28Б.
"Убили мужчину 1958 года рождения", – говорится в сообщении.
По информации, погибшему нанесли смертельный удар в шею, а по приезду медикам оставалось лишь констатировать смерть.
На месте убийства работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа.
Напомним, ранее в Киеве похитили и убили общественного активиста.
Ранее сообщалось, что в Киеве жестоко убили известного крымского волонтера.
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