Удерживали силой дочь и жену. Чем закончилось нападение грабителей под Киевом

Группа незнакомцев в балаклавах напали под утро

Утром 16 ноября в один частный дом в Крюковщине (Киевская область) ворвались разбойники в балаклавах. Они пытались связать женщину с дочерью. В тот момент из комнаты выбежал хозяин и решил стрелять в неизвестных.

Новые детали нападения узнавал корреспондент "Сегодня".

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Новые подробности

Анастасия с ужасом вспоминает, как ночью в их дом ворвались неизвестные в балаклавах. Женщина до сих пор боится за свою жизнь.

"Я первой выбежала на шум, меня повалили на пол и дочь мою повалили и удерживали силой. Я спрашивала, чего вы хотите, а потом услышала выстрелы", – рассказала женщина.



Стрелял мужчина Анастасии. Он выбежал с травматическим пистолетом на крики своей семьи. Евгений говорит, что один из грабителей сразу бросился на него.

"Из спальни выскочил мужчина в темной одежде, с закрытым лицом и с предметом похожим на оружие и бросился в мою сторону, я поэтому быстро среагировал. Начал стрелять в его сторону", – рассказал мужчина Анастасии.

Причина нападения

Неизвестных было три человека. Когда услышали выстрелы, бросились наутек.

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Как неизвестные попали на территорию – владелец не понимает. Подойти к частному сектору не просто. На въезде установлен шлагбаум и существуют охрана. Поэтому грабители, скорее всего, зашли с другой стороны, со стороны леса.

Правоохранители с собаками довольно быстро обнаружили двух нападающих. Одного раненого, который в лесу сидел под деревом. Второго – через пару часов в квартире, где все они жили. Третьему удалось скрыться. Воры признались – зашли через гараж.

"Зашли к нему домой. Через гараж, у меня был открывающий, считывающий и открывающий пульт. Долг выбить из хозяина дома", – говорит один из нападающих.

Но никаких долгов, говорит владелец дома, нет.

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"Никаких долгов не существует, Слава Богу, у нас были кредиты, но, к счастью, это были банковские кредиты, мы их уже все погасили", – говорит хозяин.

Что грозит нападающим

Одного из нападающих до сих пор ищут. А вот задержанные – не граждане Украины, рассказывают в полиции.

"Один из Турции, другой из Казахстана. Прибыли они в Украину в сентябре этого года с целью совершения преступлений. Их действия квалифицируются как разбой, то есть по части 3 статьи 187 уголовного кодекса Украины. За совершенное ворам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – сказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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