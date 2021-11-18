Утримували силою доньку та дружину. Чим закінчився напад грабіжників під Києвом

Група незнайомців у балаклавах напала під ранок

Вранці 16 листопада до одного приватного будинку у Крюківщині (Київська область) увірвалися розбійники у балаклавах. Вони намагалися пов'язати жінку із дочкою. У цей момент із кімнати вибіг господар і почав стріляти у невідомих.

Нові деталі нападу дізнавався кореспондент "Сьогодні".

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Нові подробиці

Анастасія із жахом згадує, як вночі до їхнього будинку вдерлися невідомі у балаклавах. Жінка і досі боїться за своє життя.

"Я першою вибігла на шум, мене повалили на підлогу і доньку мою повалили і утримували силою. Я питала чого ви хочете, а потім почула постріли", – розповіла жінка.



Стріляв чоловік Анастасії. Він вибіг із травматичним пістолетом на крики своєї родини. Євген каже, один із грабіжників одразу кинувся на нього.

"Зі спальні вискочив чоловік у темному одязі, із закритим обличчям і з предметом схожим на зброю і кинувся в мій бік, я тому швидко зреагував. Почав стріляти у його бік", – розповів чоловік Анастасії.

Причина нападу

Невідомих було троє. Коли почули постріли, кинулися навтьоки.

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Як невідомі потрапили на територію – власник не розуміє. Підійти до приватного сектору не просто. На в’їзді встановлений шлагбаум та є охорона. Тож грабіжники, ймовірніше, за все зайшли з іншого боку, зі сторони лісу.

Правоохоронці із собаками доволі швидко знайшли двох нападників. Одного – пораненого, що у лісі сидів під деревом. Другого – за кілька годин у квартирі, де усі вони мешкали. Третьому вдалося втекти. Злодії зізналися – зайшли до мешкання через гараж.

"Зайшли до нього додому. Через гараж, у мене був пульт, який відкриває, зчитує і відкриває. Борг вибити з господаря будинку", – говорить один із нападників.

Та жодних боргів, каже власник будинку, не має.

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"Жодних боргів не існує, Слава Богу, у нас були кредити, але на щастя, це були банківські кредити, ми їх уже всі погасили", – говорить господар.

Що загрожує нападникам

Одного з нападників досі шукають. А от затримані – не громадяни України, розповідають у поліції.

"Один з Туреччини інщий з Казахстану. Прибули вони в Україну у вересні цього року з метою вчинення злочинів. Їх дії кваліфікуються як розбій, тобто за частино 3 статті 187 кримінального кодексу України. За скоєне злодіям загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна", – сказав очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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