Угроза еще одного штамма и тревожные прогнозы: все о ситуации с COVID-19 в Киеве

В конце января Киев может накрыть новый локдаун. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1192 новых больных коронавирусом, что на почти 800 больше, чем за предыдущие сутки. Болезнь унесла жизни 12 киевлян.

Новости "Сегодня" рассказывают главное о ситуации с коронавирусом в столице.

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Статистика в Киеве

Коронавирусом болеют более 12 тысяч киевлян. Выздоровели за предыдущие сутки более тысячи человек.

Всего с начала пандемии в столице подтвердили 339 824 случая заболевания. Умерли – 8 314 человек.

Ученики вернулись с карантина

Обучение будет проходить в очной форме, но с соблюдением правил карантина:

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Будут работать только вакцинированные от коронавируса педагоги.

В помещениях учебных заведений будет санитарный режим. На перерывах учащиеся должны носить маски.

В школы и сады не будут пускать родителей и других людей, не имеющих отношения к учебному процессу.

Детям в желтой зоне запрещено посещать школы, если более 50% учащихся и работников на самоизоляции из-за контакта с COVID-пациентами.

Карантинные правила в столице

Киев остается в желтой зоне карантинных ограничений. Масочный режим в столице обязателен, также нужно соблюдать дистанцию в 1,5 м. Другие действующие правила:

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других заведений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 кв. метров,

дошкольные учебные заведения и 1-4 класса школ работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала. В противном случае учебное заведение работает в дистанционном формате.

ограничения времени работы заведений отсутствуют.

"Омикрон" в Киеве

В столице зафиксированы случаи заболевания, возбудителем которого существуют штамм коронавируса "Омикрон" Специалисты утверждают, что он более контагиозен, чем "Дельта".

В то же время, появление в столице нового штамма "Дельтакрон" (микс из "Дельты" и "Омикрона") пока не обнаружили.

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Сколько будет продолжаться "Омикрон"-волна

По прогнозу главного санврача Игоря Кузина, очередной всплеск коронавируса будет начинаться с конца января. В это время будет больше "Омикрона".

"Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля", – сказал Кузин.

Симптомы вируса

По данным ВОЗ, симптомы заражения "Омикроном" могут проявиться через 3-14 дней. В среднем это длится пять-шесть дней.

Пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":

зуд в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

боль в мышцах,

иногда ночная потливость.

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