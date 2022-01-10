В Киеве ученики вернулись за парты после каникул: какие правила ввели в школах

В школах столицы началась учеба после зимних каникул – какие правила нужно знать ученикам и родителям, список

В школах возобновляется очное обучение. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 10 января школьники вернулись на учебу после зимних каникул. Однако детям придется придерживаться правил желтой зоны карантина.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Киева.

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Всего отдых детей длился две недели, теперь ученики возвращаются в школы.

Какие правила действуют в школах?

Обучение будет проходить в очной форме, но с соблюдением правил карантина:

Работать будут только вакцинированные от коронавируса педагоги.

В помещениях учебных заведений будет санитарный режим. На переменах ученики должны носить маски.

В школы и садики не будут пускать родителей и других людей, которые не имеют отношения к учебному процессу.

Детям в желтой зоне запрещено посещать школы, если более 50% учеников и работников на самоизоляции из-за контакта с COVID-пациентами.

Правила желтой зоны

Масочный режим в столице обязательный, также нужно придерживаться дистанции в 1,5 м. Какие еще правила есть:

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