В Киеве ученики вернулись за парты после каникул: какие правила ввели в школах

В Киеве 10 января школьники вернулись на учебу после зимних каникул. Однако детям придется придерживаться правил желтой зоны карантина.
Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Киева.
Всего отдых детей длился две недели, теперь ученики возвращаются в школы.
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Какие правила действуют в школах?
Обучение будет проходить в очной форме, но с соблюдением правил карантина:
- Работать будут только вакцинированные от коронавируса педагоги.
- В помещениях учебных заведений будет санитарный режим. На переменах ученики должны носить маски.
- В школы и садики не будут пускать родителей и других людей, которые не имеют отношения к учебному процессу.
- Детям в желтой зоне запрещено посещать школы, если более 50% учеников и работников на самоизоляции из-за контакта с COVID-пациентами.
Правила желтой зоны
Масочный режим в столице обязательный, также нужно придерживаться дистанции в 1,5 м. Какие еще правила есть:
- проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,
- заполненность кинозалов и залов других заведений культуры более 50% мест,
- заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 кв. метров,
- дошкольные учебные заведения и 1-4 класса школ работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала. В противном случае учебное заведение работает в дистанционном формате.
- ограничения по времени работы заведений отсутствуют.