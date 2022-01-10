Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киеве ученики вернулись за парты после каникул: какие правила ввели в школах

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 января, 11:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В школах столицы началась учеба после зимних каникул – какие правила нужно знать ученикам и родителям, список
В школах возобновляется очное обучение. Фото: коллаж "Сегодня"
В школах возобновляется очное обучение. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 10 января школьники вернулись на учебу после зимних каникул. Однако детям придется придерживаться правил желтой зоны карантина.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Киева.

Реклама

Всего отдых детей длился две недели, теперь ученики возвращаются в школы.

Какие правила действуют в школах?

Обучение будет проходить в очной форме, но с соблюдением правил карантина:

  • Работать будут только вакцинированные от коронавируса педагоги.
  • В помещениях учебных заведений будет санитарный режим. На переменах ученики должны носить маски.
  • В школы и садики не будут пускать родителей и других людей, которые не имеют отношения к учебному процессу.
  • Детям в желтой зоне запрещено посещать школы, если более 50% учеников и работников на самоизоляции из-за контакта с COVID-пациентами.

Правила желтой зоны

Масочный режим в столице обязательный, также нужно придерживаться дистанции в 1,5 м. Какие еще правила есть:

Реклама
  • проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,
  • заполненность кинозалов и залов других заведений культуры более 50% мест,
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 кв. метров,
  • дошкольные учебные заведения и 1-4 класса школ работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала. В противном случае учебное заведение работает в дистанционном формате.
  • ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
#человек_сего_дня
10 января. Чарльз Пирсон. 159 лет назад (1863) начала работу первая линия лондонской подземки Metropolitan Railway, насчитывающая всего 7 станций. Так появилось первое в мире метро…
На встречу с героем!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

4 911

заболело за неделю в Киeвe

-16%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.5

Российский рубль (₽)

0.3602

Евро (€)

31.11

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять