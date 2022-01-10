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Школьники вышли из каникул, хотя новый локдаун уже близок: главное о COVID-ситуации в Киеве

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 января, 11:09
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Карантин в столице могут ужесточить уже в январе
Школьникам отказались продлевать каникулы.
Школьникам отказались продлевать каникулы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 398 новых больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни пяти киевлян.

Новости "Сегодня" рассказывают главное о ситуации с коронавирусом в столице.

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Статистика

Болеть коронавирусом продолжают почти 12 тысяч киевлян. Из них 282 одолели коронавирус.

Всего с начала пандемии в столице подтвердили 338 632 случая заболевания. Умерли – 8 302 человека.

Карантин

По состоянию на 10 января столица остается в желтой зоне карантинных ограничений. Ни один из ключевых показателей определения уровней эпидемической опасности не превышает норму.

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Правила желтой зоны

Следует обязательно соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м, а также запрещается:

  • проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,
  • заполненность кинозалов и залов других заведений культуры более 50% мест,
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 кв. метров,
  • дошкольные учебные заведения и 1-4 класса школ работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала. В противном случае учебное заведение работает в дистанционном формате.
  • ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

Школьники вернулись с каникул

Сегодня, 10 января, в столичных школах началось новое полугодие. Дети вернулись за парты.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупреждал, что продолжать зимние каникулы из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" не будут.

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По его словам, об этом можно будет говорить через 3-4 недели января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости.

Спецпропуска для транспорта

В столице обсуждают этот вопрос, в случае перехода Киева в красную зону карантина. Тогда хотят ввести спецпропуск для проезда в городском транспорте.

В то же время, другие электронные билеты, которые не являются спецпропусками, будут неактивны во время действия красной зоны. Также не будут работать электронные билеты в виде QR-кодов, в том числе на бумажном носителе.

Когда же будет новый локдаун

Из-за штамма "Омикрон", который попал и в столицу Украины, уже в феврале СНБО прогнозирует новый карантин.

"К большому сожалению, мы не сможем этого избежать. По нашим прогнозам, в феврале мы можем иметь "Омикрон" у себя в достаточно больших объемах. Поэтому нам необходимо вакцинироваться", – подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

Главные симптомы "Омикрона"

Следует знать, что симптомы вируса могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это длится пять-шесть дней.

Существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":

  • зуд в горле,
  • сухой кашель,
  • постоянная усталость,
  • боли в мышцах,
  • иногда даже ночная потливость.

Кроме того, сонный паралич может быть тревожным побочным эффектом штамма "Омикрон". На такой тревожный ночной симптом нового штамма коронавируса указали в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS).

Почему возникает сонный паралич или почему он может быть вероятнее, когда человек болеет коронавирусом, точно неизвестно, но это может быть связано со стрессом и тревогой, посттравматическим стрессовым расстройством, нарколепсией или бессонницей.

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