Украину атакуют снегопады и ветер – в каких регионах будет непогода

В Украину идет плохая погода. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в четверг, 27 января, будет снежной. Синоптики прогнозируют в этот день осадки по всей территории страны, кроме восточных областей. Также ожидается шквальный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко.

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27 января в Украине начнет усиливаться ветер. Температура воздуха ночью в восточной части и на северо-востоке будет от -9 до -13 градусов, а днем от -3 до -8 градусов.

На Севере теплее будет в Житомирской и Киевской областях. Днем синоптики прогнозируют 0-2 градуса. В Черниговской и Сумской областях от -4 до -7 градусов. На Западе будет от 2 мороза до 2 тепла.

В Центральных областях синоптики прогнозируют температуру воздуха от -1 до -3 градусов. В Полтавской и Днепропетровской областях ожидается от -3 до -7 градусов.

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На юге в Одесской области температура воздуха составит от 0 до +1 градуса, в Николаевской и Херсонской областях 0-3 градуса мороза, а в Запорожье -2-5 градусов.

В Киеве 27 января ожидается мокрый снег, а на дорогах будет гололед. Ветер с запада усилится во второй половине дня.

В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 2 мороза до 1 тепла.

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В Украине будет ветрено 27 января

Как пережить резкие перепады температуры воздуха

Если вы знаете, что плохо реагируете на смену температуры воздуха и изменения погоды, врачи советуют придерживаться нескольких правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение.

Не стоит забывать про физическую активность, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.

Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.

Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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