Україну атакують снігопади та вітер – у яких регіонах буде негода

В Україну йде погана погода. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у четвер, 27 січня, буде сніжною. Синоптики прогнозують цього дня опади на всій території країни, крім східних областей. Також очікується шквальний вітер.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

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27 січня в Україні почне посилюватись вітер. Температура повітря вночі у східній частині та на північному сході буде від -9 до -13 градусів, а вдень від -3 до -8 градусів.

На півночі тепліше буде у Житомирській та Київській областях. Вдень синоптики прогнозують 0-2 градуси. У Чернігівській та Сумській областях від -4 до -7 градусів. На заході буде від 2 морозу до 2 тепла.

У центральних областях синоптики прогнозують температуру повітря від -1 до -3 градусів. У Полтавській та Дніпропетровській областях очікується від -3 до -7 градусів.

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На півдні на Одещині температура повітря становитиме від 0 до +1 градуса, у Миколаївській та Херсонській областях 0-3 градуси морозу, а у Запоріжжі -2-5 градусів.

У Києві 27 січня очікується мокрий сніг, а на дорогах буде ожеледиця. Вітер із заходу посилиться у другій половині дня.

Протягом дня температура повітря у столиці коливатиметься в межах від 2 морозу до 1 тепла.

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В Україні 27 січня буде вітряно

Як пережити різкі перепади температури повітря

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення.

Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг.

Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені.

Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.

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