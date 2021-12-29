"Укрзализныця" запустила прямые поезда из Василькова в Киев – график (фото)

Запустили прямой железнодорожный маршрут между Васильковом и Киевом. Фото: коллаж "Сегодня"
"Укрзализныця" запустила прямой железнодорожный маршрут между Васильковом и Киевом. Также построили новую пассажирскую платформу.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Что известно?
Реконструировали участки Васильков – Васильков-2, электрифицировали 11 км путей и капитально отремонтировали более 10 км путей, а также модернизировали четыре железнодорожных переезда.
Кроме того, построили новую пассажирскую платформу, расположенную в центре Василькова. Стоит отметить, что ранее пригородные поезда прибывали на станцию Васильков 1, которая находится в 10-ти км от города.
Всего между Киевом и Васильковом-2 будет ежедневно курсировать 18 рейсов пригородных электропоездов. Утренние электропоезда №6042 и 6046 Васильков-2 – Киев будут доезжать в столицу через 37 минут. Ожидается, что общий пассажиропоток на маршруте будет достигать отметки 5-7 тысяч пассажиров в сутки.
График поездов
Электричку Kyiv City Express запустят в Вышгород
В планах "Укрзализныци" запуск ряда новых пригородных маршрутов. В частности, планируют запуск Kyiv City Express в Вышгород. Об этом сообщил руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский.
Для этого продолжат электрификацию путей на участке в Вышгород.
"В частности, на рассмотрении вопроса по Вышгороду, где сейчас не электрифицирован участок", – говорит он.
Кроме того, в планах цифровизация.
"На пригородных сообщениях планируем в ближайшее время перейти от наличных денег к покупке билетов онлайн", – сказал Перцовский.
По его словам, что пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек. В настоящее время "Укрзализныця" выполняет 10% объема перевозок, а планирует выполнять 40-50%.